«Ксюха строила любовь 24/7!»: Рустам Солнцев опубликовал редкое фото Бородиной с Каримовым

Один из бывших участников шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram опубликовал редкий архивный кадр, на котором можно увидеть нынешнюю ведущую скандальной телестройки Ксению Бородину и ее бывшего бойфренда также участника шоу — Оскара Каримова. Как известно, звезды жили вместе какое-то время, но этот союз браком в итоге не завершился.

«Ксюха строила любовь 24/7! О — ответственность!» Рустам Солнцев

Напомним, что Оскар Каримов вместе с братом-близнецом в свое время приехал покорять «Дом-2» из Башкирии. Его брат Стас без ума влюбился в Ольгу Бузову, а сам Оскар долгое время добивался расположения Бородиной.

Вскоре организаторы шоу поставили им условие: они могут строить отношения за пределами телестройки. В итоге Каримов и Бородина стали жить гражданским браком, но этот союз распался. Сам шоумен отмечал, что причиной расставания стали бытовые проблемы. Между тем сейчас Бородина и Каримов порой мило общаются. Они смогли сохранить дружеские отношения. Сам Оскар живет гражданским браком. Он работает диджеем.