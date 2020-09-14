«Горячая леди»: Лопырева обнажила округлое бедро, эффектно распахнув рубашку на пляже

Виктория Лопырева уже несколько недель пребывает в Турции, звезда остановилась в клубном отеле Белека на берегу Средиземного моря. Компанию ей составил муж Игорь Булатов и сын Марк-Лионель.
В распоряжении блондинки оказалась вилла с собственным бассейном, рядом располагаются теннисные корты, спа-центр и несколько ресторанов. Вика частенько балует своих поклонников новыми фотокадрами из отпуска.
На последнем из них она предстала в пляжной беседке, удобно расположившись в шезлонге. Лопырева примерила белый купальник без бретелей, накинув прозрачную рубашку, распахнувшуюся на округлом бедре.
Эффектный фотокадр, обнародованный в ее личном блоге, впечатлил фолловеров Виктории.
«Горячая леди», «Куколка такая», «Сочная!», «Шикарная женщина», «Отдых вам к лицу», «Ты свежая, как корзина фруктов, присланная с Еревана», — прокомментировали снимок Лопыревой ее почитатели.