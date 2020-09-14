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«Горячая леди»: Лопырева обнажила округлое бедро, эффектно распахнув рубашку на пляже

Модель отдыхает в Турции.

«Горячая леди»: Лопырева обнажила округлое бедро, эффектно распахнув рубашку на пляже
Виктория Лопырева. Фото Global look press

Виктория Лопырева уже несколько недель пребывает в Турции, звезда остановилась в клубном отеле Белека на берегу Средиземного моря. Компанию ей составил муж Игорь Булатов и сын Марк-Лионель.

В распоряжении блондинки оказалась вилла с собственным бассейном, рядом располагаются теннисные корты, спа-центр и несколько ресторанов. Вика частенько балует своих поклонников новыми фотокадрами из отпуска.

На последнем из них она предстала в пляжной беседке, удобно расположившись в шезлонге. Лопырева примерила белый купальник без бретелей, накинув прозрачную рубашку, распахнувшуюся на округлом бедре.

Эффектный фотокадр, обнародованный в ее личном блоге, впечатлил фолловеров Виктории.

«Горячая леди», «Куколка такая», «Сочная!», «Шикарная женщина», «Отдых вам к лицу», «Ты свежая, как корзина фруктов, присланная с Еревана», — прокомментировали снимок Лопыревой ее почитатели.

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