«Горячая леди»: Лопырева обнажила округлое бедро, эффектно распахнув рубашку на пляже

Виктория Лопырева уже несколько недель пребывает в Турции, звезда остановилась в клубном отеле Белека на берегу Средиземного моря. Компанию ей составил муж Игорь Булатов и сын Марк-Лионель.

В распоряжении блондинки оказалась вилла с собственным бассейном, рядом располагаются теннисные корты, спа-центр и несколько ресторанов. Вика частенько балует своих поклонников новыми фотокадрами из отпуска.

На последнем из них она предстала в пляжной беседке, удобно расположившись в шезлонге. Лопырева примерила белый купальник без бретелей, накинув прозрачную рубашку, распахнувшуюся на округлом бедре.

Эффектный фотокадр, обнародованный в ее личном блоге, впечатлил фолловеров Виктории.