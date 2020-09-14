Турция, море, шампанское: Климова показала, как повеселилась с дочкой в отпуске

42-летняя Екатерина Климова прилетела в Турцию в сопровождении своей 18-летней дочери Елизаветы Хорошиловой. Это редкий случай, ведь чаще всего звезда сериала «Бедная Настя» берет с собой в отпуск младших детей – четырехлетнюю Беллу Месхи и 11-ти и 13-летних Корнея и Матвея Петренко.

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Артистка заметила, что этот отдых существенно отличается от обычного, ведь дочь уже взрослая и отдохнуть с ней можно соответствующе. Девушки уже порадовали себя эффектной фотосессией на фоне водопада, сходили в хамам и на массаж. Кроме того, устроили небольшую вечеринку на пляже. Как она выглядела, Климова показала в личном блоге.

В пляжной беседке на берегу Средиземного моря стройные брюнетки открыли с брызгами бутылочку шампанского и отметили счастливые дни пребывания в отпуске. Обе родственницы примерили шляпки и сандалии. Юная Елизавета выбрала для курортного отдыха короткие шорты из денима и цветной топ, а ее мать комплект с юбкой макси цвета восточных специй.