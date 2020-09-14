«Не грущу»: Владимир Епифанцев объяснил, почему не общается с детьми

По словам актера, связь с 15-летним Гордеем и 12-летним Орфеем пока поддерживать не удается.

Актер Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими наследниками. Как известно, от актрисы Анастасии Веденской, с которой он прожил 11 лет, у него подрастают два сына: Гордею 15 лет, а его младшему брату Орфею — 12.

«Дело в том, что моя бывшая жена не приемлет мою нынешнюю девушку. Плюс пандемия. В общем, не случается у нас пока общения с детьми. Но я по этому поводу не грущу. Я вообще лишен этого чувства». Владимир Епифанцев

Как отметил Епифанцев, наследникам он помогает: выделяет деньги на их содержание. По словам актера, половина гонораров сразу же достается его детям.

Напомним, что сейчас актер живет вместе с девушкой, которая годится ему в дочки. Она младше его на 24 года. По его словам, в новой возлюбленной его все устраивает в отношениях. В отличие от Веденской она не сотрясает атмосферу сценами ревности. Актер может спокойно общаться со своими поклонницами и потом не выслушивать нравоучений со стороны любимого человека. Для него это очень важно на данном этапе жизни, сообщает «Собеседник».