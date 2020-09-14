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Галкин устроил танцы на вечеринке без жены в компании Гагариной и Лазарева

50-летие пышно отпраздновал российский медиаменеджер Арман Давлетяров.

Галкин устроил танцы на вечеринке без жены в компании Гагариной и Лазарева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Арман Давлетяров, генеральный директор «Муз-ТВ», отпраздновал свое 50-летие в компании звезд российского шоу-бизнеса. Отечественные музыканты выполняли на празднике роль гостей и одновременно артистов, поочередно появляясь на сцене и радуя публику своими выступлениями. Ведущими торжества выступили Лолита Милявская и Николай Басков.

В числе приглашенных оказались Григорий Лепс, члены коллективов Artik & Asti, «Две Маши», «Дискотека Авария», а также Саша Савельева, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Инна Маликова, Светлана Лобода, Александр Ревва, Зара, певица Слава, Ани Лорак, стилист Пугачевой Игорь Гуляев и другие.

Галкин, Савельева и Гагарина предстали на вечеринке без своих вторых половинок. Муж Пугачевой выбрал место за столом возле Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Блондинка вела себя на празднике раскрепощенно, периодически целуя бывшего участника группы Smash.

Галкин тоже неплохо себя чувствовал без благоверной, публикуя в личном блоге веселые сторис и танцуя рядом с экс-бойфрендом Леры Кудрявцевой.

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Арман ДавлетьяровГалкин и ПугачеваМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиПолина ГагаринаСаша СавельеаСергей Лазарев