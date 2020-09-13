«Пройти испытания»: молодая девушка ждет ребенка от мужа Наташи Королевой Тарзана

На протяжении многих лет Наташа Королева и Тарзан выглядели идеальной парой. За спиной 17 лет брака, взрослый сын, карьера. Но этим летом слухи вокруг семейной пары поползли не очень приятные. Якобы Тарзан изменял певице, пока та была в отпуске. Из дома Королевой пропала крупная сумма денег и бриллианты стоимостью пять миллионов рублей. А теперь выясняется, что одна из его поклонниц и вовсе беременна. Девушке, которую зовут Анастасия, 23 года.

Как сообщает «СтарХит», именно она показала переписку с Тарзаном, в которой идет откровенный разговор о предстоящих свиданиях. Скриншоты с сообщениями от Сергея Глушко буквально пестрят романтичными смайликами.

В то же время известный адвокат Сергей Лялин рассказал «Комсомольской правде», что к нему за помощью обратилась 23-летняя девушка. По словам правозащитника, она ждет ребенка от Сергея Глушко – и это факт. Но когда об этом узнала Наташа Королева, произошел скандал. Именно после него певица решили обвинить Анастасию в воровстве и написала заявление в полицию.

В своем Instagram артистка поразмышляла о любви, опубликовав на днях видеоролик с Тарзаном. Судя по всему, артистка простила измену.

«Сила любви может пройти любые испытания», — подписала видео Королева.

Пока в Сети бурно обсуждают сложившуюся ситуацию, Наташа и Тарзан решили сбежать от посторонних глаз. Как ни в чем не бывало пара отправилась в отпуск, моментами которого артистка делится в своем микроблоге.