«Всегда заслуживал подарки»: Ольга Орлова показала своего взрослого сына

Ольга Орлова нечасто балует своих фанатов семейными фотографиями. На этот раз решила сделать исключение и показала взрослого сына. Артем родился в 2001 году в первом браке певицы с бизнесменом Александром Кармановым. Своим подписчикам артистка рассказала, что он закончил школу на отлично и самостоятельно поступил в университет. Все потому что Артем, по словам Ольги, очень старательный и самостоятельный.

«В школе за «пятерки» иногда поощряла маленькой денежкой или подарочком, а в ответ видела от него еще больше стараний. И главное для меня то, что он никогда не воспринимал похвалу как должное, наоборот, это был его стимул, он всегда заслуживал свои подарки», — написала Орлова в своем Instagram.

Брак певицы распался еще в 2004 году, но сейчас она не одинока. Ольга встречается с бизнесменом по имени Валерий. Хотя сама она тщательно скрывала личную жизнь, всю правду на одной из тусовок выдал рэпер Джиган.