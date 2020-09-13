«Валерию Юрьевну Хачу!»: Иосиф Пригожин «превратился» в грузина

Из Сочи, где прошел музыкальный фестиваль, Иосиф Пригожин с Валерией отправились в Казань. Ранее певица уже расхвалила город и даже отель, в котором они остановились. Продюсер же решил повеселить своих подписчиков в Instagram и опубликовал фото в необычном образе.

На снимке Пригожин «превратился» в героя фильма «Мимино» Валико Мизандари, которого сыграл Вахтанг Кикабидзе. Для полного соответствия Иосиф надел кепку-аэродром и приклеил усы.

«Валерию Юрьевну Хачу!», — подписал фото Пригожин.

Пользователи Сети оценили чувство юмора продюсера и отметили, что выглядит он очень убедительно.

больше по теме Иосиф Пригожин признался, кто на самом деле организовал свадьбу сына Валерии Продюсер и певица стараются не лезть в финансовые дела молодого человека.

Недавно Пригожин и Валерия женили младшего сына певицы Арсения. Тогда продюсер рассказал, что 21-летний наследник не просил у них денег на свадьбу, церемонию организовал за свой счет.