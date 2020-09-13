«Я в пути»: Оксана Самойлова пока не простила Джигана

Разлад в семье Оксаны Самойлова и Джигана случился еще зимой. Страсти вокруг пары кипели нешуточные. В феврале бизнесвумэн родила четвертого ребенка – сына Давида, а после Джиган пристрастился к алкоголю. Курс лечения в реабилитационной клинике не дал результатов, поэтому в конце марта Самойлова решила подать на развод. В числе причин были и измены рэпера. Однако через время пара воссоединилась. Летом они все вместе провели трехнедельный отпуск в Турции. Но, как выяснилось, Оксана так и не простила мужа. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram, где провела сессию вопросов и ответов.

«Простить и пытаться простить – я в пути. Пока не знаю, честно говоря, но думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить, короче, время покажет», — написала Самойлова.

Недавно они шумно отметили день рождение дочери двумя вечеринками. Одну провели в узком семейно кругу, а вторую по мотивам известного мультфильма «Тролли» организовали для друзей 6-летней Леи.