Привычка к шику: Собчак с семьей поселят в номере отеля за полтора миллиона рублей

Телеведущая и режиссер скоро приедут на «Кинотавр» в Сочи.

Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются приехать на кинофестиваль в Сочи. Открытие «Кинотавра» пара пропустила из-за чрезмерной занятости. Но номер в одном из фешенебельных отелей курорта уже дожидается своих постояльцев. Ранее там же предпочитала отдыхать Анастасия Заворотнюк.

Как сообщает «Комсомольская правда», стоимость недельного проживания обойдется Собчак и Богомолову в полтора миллиона рублей. За эти деньги им будет представлены несколько комнат, где поселятся также сын Собчак Платон и его няня. Там же есть отдельный кабинет для бизнес-переговоров и большая двухметровая кровать в спальне. Обязательное условие для заселения – отрицательный тест на коронавирус.

«Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября и продлится до 18-го. Председателем жюри 31-го российского кинофестиваля стал Борис Хлебников. Закроют кинопоказ картиной Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».