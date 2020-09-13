«Шикарная женщина»: Галкин запечатлелся с Пугачевой в роскошном автомобиле

Максим Галкин на фоне слухов о разводе чаще стал радовать своих почитателей селфи с женой. Судя по кадрам, пара выглядит благополучной и счастливой. Один из снимков бурно обсуждается на одном из фанатских аккаунтов.

На обнародованном фото юморист и Алла Пугачева едут в роскошном автомобиле с водителем и сияют лучезарными улыбками. Примадонна примерила серебристый кардиган, а ее супруг – белую футболку. Судя по этим нарядам, пара сфотографировалась по дороге на развлекательное шоу Галкина «Музыкалити».