«Чай за дружбу»: Климова в платье с открытой спиной позировала на террасе отеля

Екатерина Климова, звезда сериала «По законам военного времени», перед началом нового сезона поспешила в отпуск. Авиасообщение с Турцией как раз недавно открыли, и актриса выбрала курорт Сиде на Средиземном море. Туда она отправилась вместе со старшей дочерью Лизой.

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Климова активно делится солнечными фото с отпуска. На этот раз звезда позировала на террасе отеля в горчичном платье с открытой спиной и шляпе с огромными полями и интересным орнаментом.

«Турецкий чай, пьем за дружбу и любовь во всем мире!» — подписала фото актриса. «Клевая платье и шляпа — вместе огонь», «Какая же вы красивая. Платье вам очень идет», «Екатерина, Вы просто эталон женственности!», «Какая вы красавица! А шляпа просто огонь!», «Катя, восхищаюсь вашими шляпами, и образом в целом», «Катерина, какая шикарная у Вас шляпа!»

Актриса подчеркнула, что с удовольствием пьет чай, добавляя в него сахар. Некоторые удивились, как так звезде удается, злоупотребляя сахаром, иметь столь идеальную фигуру.

Ранее мы писали, что стройностью матери восхищается и ее дочка Лиза. Она при этом не забыла упомянуть, что у ее родительницы четверо детей.