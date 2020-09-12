«Какая модель, какая съемка!»: Высоцкая в черном монокини порезвилась на итальянском пляже

В начале осени в Венеции состоялось долгожданное событие – Каннский кинофестиваль. Из-за пандемии коронавируса его с весны перенесли на неопределенный срок. И сейчас его проведение стало возможным. На церемонии присутствовали и 83-летний режиссер Андрей Кончаловский с 47-летней женой Юлией Высоцкой. Мэтр представлял свою картину «Дорогие товарищи», в которой, кстати, снялась его супруга.

Кроме работы нашлось время и отдыху. Высоцкая решила устроить пляжную фотосессию и пригласила своего любимого фотографа Александра Гусова. Под нежным солнышком острова Лидо актриса позировала в черном монокини, накинув поверх белую рубашку. Она порезвилась на прибрежных волнах, и подписчики пришли в восторг.

«Красота!», «Самая шикарная фигура!!! Эталон. Точка», «Снимать такую красивую женщину одно удовольствие!», «Юля, красавица, огненная», «Так естественно и красиво», «И снова Юлия обворожительная и хулиганистая! Как приятно следить за тобой», — пишут в комментариях

Фотограф Александр Гусов отреагировал на комплименты: «Я счастлив! Какая модель, какая съемка!».

А накануне мы писали, что Высоцкая появилась на Каннском кинофестивале в белоснежном костюме-тройке и привлекла внимание всех фотографов мероприятия.