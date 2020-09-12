«Мать четверых детей выглядит вот так»: стройная Климова впечатлила фигурой свою дочку

Актриса Екатерина Климова – многодетная мать. К 42 годам после трех браков у нее четверо детей – две дочки и два сына. Старшая поступила на первый курс МГУ, средние мальчики – школьники, а младшенькой 4 года. И многие фанаты поражаются, как, став четырежды мамой, красавица остается буквально тростиночкой – идеальной фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.

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И даже ее старшая дочь, 18-летняя Лиза Хорошилова, часто поражается маминой грации и стройности. Сейчас как раз Климова отдыхает в турецком Сиде, и накануне на прогулку облачилась в черное платье на тонких бретелях. Лиза сняла на видео, как мама воздушно и легко кружится в фойе гостиницы, выходя на свежий воздух.

«Мать четверых детей выглядит вот так, если что!», — заметила Лиза.

Климова в этом платье и вправду выглядит еще стройнее – похоже, отдых пошел красавице на пользу. Хотя еще раньше, в День Знаний звезду приняли за сестру ее сыновей от Петренко, Корнея и Матвея, — так молодо Екатерина выглядит в свои 42.