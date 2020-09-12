«Стукнулась о декорацию»: Кудрявцева получила травму на съемках

Лера Кудрявцева давно ведет на телеканале НТВ две программы – ток-шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». На второй передаче накануне нового сезона у блондинки сменился напарник. Проект покинул Оскар Кучера, который признался, что за три года, что он в студии, ему очень надоели скандалы. Заменил ушедшего коллегу Александр Колтовой из программы «ДНК».

Кудрявцева часто показывает закулисные хлопоты во время съемок. В основном это сборы в гримерке. Но на этот раз случилась неприятность — телеведущая получила травму. Девушка разбила ухо. Масштаб трагедии звездная блондинка показала у себя в Instagram.

«Стукнулась о декорацию», — подписала видео Кудрявцева.

На видео видно, что рана кровит, а ухо отекло. Но панику телеведущая разводить не стала.