«Мне очень повезло»: Диана Пожарская прокомментировала слухи о романе с Иваном Янковским

После новости о том, что роману актера Ивана Янковского и дочери Константина Кинчева Веры Панфиловой пришел конец, распространились сплетни об интрижке молодого человека с замужней актрисой Дианой Пожарской.

Недавно стало известно о расставании Ивана Янковского и Веры Панфиловой. Пара была вместе на протяжении 10 лет, но в июле перед съемками Янковский предложил девушке расстаться. По словам дочери известного рокера Константина Кинчева, это было обоюдное решение.

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Сам 29-летний актер не делал публичных признаний после расставания с девушкой, но это не мешало ему публично флиртовать с Дианой Пожарской, женой режиссера Артема Аксененко. Коллеги обменивались сердечками в комментариях под личными записями в Instagram, что породило множество слухов о связи актеров.

Накануне уже бывшая девушка Янковская заявила изданию StarHit: с молодым человеком они расстались еще летом.

«Если я счастлива без, то зачем мне быть с… Это обоюдное решение, и все слава Богу», — поделилась Панфилова.

А вот Диана Пожарская поспешила опровергнуть слухи о том, что она уходит от мужа:

«Мне очень повезло. Мой муж, Артем Аксененко, — это моя муза. А я — его муза», — рассказала Диана изданию 7дней.ru.

Появилось ли у Ивана Янковского новое увлечение, и кто эта девушка, поклонники узнают нескоро: актер старается больше не афишировать свою личную жизнь. За его романом с Верой Панфиловой следили все неравнодушные, ведь пара постоянно появлялась вместе на светских мероприятиях, а также публиковала совместные фото в Instagram. Теперь же Янковский предпочитает проводить время вдали от светской суеты.