«Обоюдное решение»: дочь Кинчева высказалась о расставании с Янковским

Иван Янковский и Вера Панфилова были вместе более десяти лет.

Вера Панфилова, дочь известного рок-музыканта Константина Кинчева, рассталась со своим молодым человеком. В разговоре со StarHit дочь известного музыканта призналась, что ее отношениям с 29-летним актером Иваном Янковским пришел конец.

«Если я счастлива без, то зачем мне быть с… Это обоюдное решение, и все слава Богу», — разоткровенничалась девушка.

За долгое время пара, не скрывающая свою личную жизнь, посетила множество светских мероприятий, и не стеснялась делиться совместными фотографиями в Instagram. Поклонники не могли нарадоваться милым влюбленным, и уже пророчили им скорую свадьбу. Однако жизнь повернулась иначе: этим летом актер, перед тем, как уехать на съемки, предложил девушке расстаться.

Панфилова честно призналась, что уже не была счастлива с некогда любимым человеком, и расставание стало их совместным решением. Тем не менее, молодой актер не делает публичных заявлений на этот счет, что не мешает ему в открытую флиртовать с актрисой Дианой Пожарской: Янковский делает девушке комплименты в ее микроблоге, и обменивается с ней смайликами-сердечками в комментариях.

При этом сама Пожарская замужем за режиссером Артемом Аксиненко. Станет ли 29-летний актер причиной развода Дианы с ее мужем пока остается только предполагать.