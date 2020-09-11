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Яблоко от яблони: комик Алексей Щербаков привел сына на ТНТ

Участник шоу «Stand Up» показал подросшего сына.

Яблоко от яблони: комик Алексей Щербаков привел сына на ТНТ
Алексей Щербаков. Фото: Instagram.com/shcherbakov_alexei

31-летний блогер и стендап-комик Алексей Щербаков вместе с сыном Данилой стали участниками проекта «Ты как я».

Актер удивил поклонников тем, что пришел на телевидение вместе с сыном. До этого момента участник Youtube-шоу «Что было дальше?» скрывал членов своей семьи.

Щербаков, став медийной личностью, не афишировал личную жизнь. Комик разве что шутил на сцене про свою жену и ребенка. Но самого наследника знаменитый отец показал только сейчас. Как отметили зрители и участники нового проекта, мальчик очень похож на своего папу.

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков с сыном выполняют задание на шоу. Фото: Instagram.com/tnt_online

Нужно сказать, что Щербаков в последнее время запомнился поклонникам как примерный семьянин. В гостях у Юрия Дудя артист рассказал о том, как долгие годы добивался своей «школьной любви». Теперь это его жена.

Алексей признался ведущему «вДудя»:

Нашей паре почти десять лет, но, когда я долго не вижу жену, жалею, что ее нет рядом. И каждый раз, когда на нее смотрю, чувствую тот трепет, который был еще в школе.

В этот раз Щербаков показал публике свои отношения с сыном. Они вместе выполняли смешные задания проекта. А по словам ведущего шоу Дмитрия Шепелева, до начала эфира Алексей помогал Даниле с домашним заданием.

 

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Stand UpАлексей Щербаковдети звездДмитрий ШепелевКанал "ТНТ"стендап-комикиШоу «Ты как я»