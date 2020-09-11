«У Реввы хороший вкус»: жена шоумена показала себя в откровенном купальнике

37-летняя жена Александра Реввы показала сексуальные формы. Возлюбленная шоумена сверкнула пышным бюстом и похвасталась плоским животиком на фото в откровенном купальнике. Несмотря на возраст и рождение двух детей, женщина остается стройной, и совсем не стесняется оголиться перед камерой.

больше по теме «Сочная»: Кожевникова блеснула глубоким декольте на пляже

Пикантности и без того горячему снимку придает «хищный» принт бикини. Крошечный топ от купальника едва прикрывает упругие груди Анжелики. На первом снимке Ревва приняла соблазнительную позу, вытянув длинные ноги на палубе яхты. Второе фото вышло еще горячее: девушка беззастенчиво поднимает руки вверх, демонстрируя сексуальные места тела.

Пляжный образ дополнен крупными солнечными очками, белой мужской рубашкой и тонким колье с крошечными жемчужинами.

Низ бикини оголяет волнующие бедра красотки. Супруга Артура Пирожкова скрещивает ноги, и подставляет раздетое загорелое тело горячим лучам солнца и восхищенным взглядам фанатов.

Подписчики бурно обрадовались такому виду:

«Какая вы красивая,Анжелика!», «Прям принцесса морей и океанов», «Идеально», « Красавица!», «Всегда очень красива. Люблю тебя», «Красивый купальник! И ты очаровательна…», «Самая красивая Богиня на этой планете», — восхищаются фанаты.

Муж красотки тоже не остался в стороне: Александр Ревва оставил в комментариях смайлики сердечка и солнца, лаконично напомнив, что жаркая красавица уже занята.