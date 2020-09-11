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С акцентом на ноги: Климова в белоснежном ромпере и широкополой панаме устроила фотосессию

Звезда отдыхает на турецком курорте.

С акцентом на ноги: Климова в белоснежном ромпере и широкополой панаме устроила фотосессию
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

К концу лета Россия открыла воздушные границы с Турцией, закрытые из-за пандемии коронавируса. И многие соотечественники, в том числе и знаменитые, устремились насладиться уходящим летом под жарким солнцем Средиземноморья. В числе отдыхающих оказалась и актриса Екатерина Климова.

42-летняя звезда сериала «По законам военного времени» для отдыха со старшей дочкой Лизой Хорошиловой выбрала европейскую часть страны. И, остановившись на курорте Сиде, с удовольствием окунулась в отпускные будни.

Очередной публикацией красавицы стала фотосессия, для которой актриса облачилась в total look: белоснежный ромпер, широкополую панаму и белые кеды.

«Ну хорошо, раз такой пристальный интерес к вещам и аксессуарам, обращаю ваше внимание на мою летнюю сумку», — подписала фотографии актриса.

Невероятно, но после публикаций снимков в купальнике Климова столкнулась с негативом. Девушку стали упрекать за неправильный размер белья, татуировку и даже целлюлит. Многодетная мама, которая обладает безупречной фигурой, только посмеялась и поиронизировала над этим.

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