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«Чашечку подогрела»: Кудрявцева показала, как двухлетняя Машенька хозяйничает на кухне

Дочь телеведущей от хоккеиста Игоря Макарова растет умницей и красавицей.

«Чашечку подогрела»: Кудрявцева показала, как двухлетняя Машенька хозяйничает на кухне
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

В августе дочке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Машеньке исполнилось 2 годика. По этому случаю звездные родители закатили настоящий пир на весь мир: они пригласили гостей, позвали аниматоров и развлекались целый день на свежем воздухе. Кстати, на празднике присутствовал и бывший возлюбленный Кудрявцевой, певец Сергей Лазарев. Он пришел с детьми Никитой и Аней и наконец-то познакомил их с малышкой Машей.

К двум годам крошка Маша выросла настоящей красавицей и умницей. Мама уже год водит ее на развивающие занятия, где девочка с успехом выучила цвета, животных, геометрические фигуры. Кроме того, девочка уже умеет хлопотать по дому. Мама запечатлела малышку за кухонными делами: кроха управлялась с микроволновкой, разогревая обед.

«Чашечку подогрела», — комментирует девочка.

«А что там варится», — спросила мама.

«Нетю, ничего нетю», — ответила ей кроха.

Разумеется, кухня игрушечная — мама купила ее дочери, чтобы та с самого детства училась хлопотать по хозяйству. Также Машенька растет очень музыкальным ребенком: она любит танцевать и играть на детском пианино.

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