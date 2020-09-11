Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала фигуру в топе-бандо и мини-юбке

34-летняя Дарья Пынзарь, экс-участница популярного реалити-шоу «Дом-2», поделилась новыми фото из Турции. Для отдыха у водопада звезда выбрала однотонный топ-бандо и мини-юбку с цветочным принтом.

больше по теме Переехавшая в Турцию Пынзарь рассказала, сколько стоит жизнь у моря

Короткий наряд открывет все достоинства фигуры Дарьи: высокая посадка юбки и смелая длина топа удачно подчеркивают фигуру знаменитости. Примечательно, что Пынзарь является матерью двух детей, и при этом остается все такой же стройной.

На снимке девушка изящно выгнула спину и продемонстрировала длинные стройные ноги. Длинные светлые волосы остались распущенными, что придало Пынзарь, отдыхающей в сказочных пейзажах, сходство с известной принцессой.

«Нимфа», «Очень красивое фото», «Дашуля, вы красотка!», — восхищаются поклонники.

Не все поверили в правдивость снимка:

«Отфотошоплено супер!», — издеваются комментаторы.

В подписи к фото звезда иронизирует над злопыхателями, завидующими ее жизни на югах:

«Когда меня спрашивают, почему я живу в Турции в 20 минутах от таких локаций, в 5 минутах от морюшка и с адекватным денежным курсом, я даже не знаю, как ответить», — пишет Пынзарь.

«Молодец!!! Очень точно и с тонким юмором сказала!», — поддержали Дарью в комментариях.

Турецкие локации и правда впечатляют. Многие захотели тоже переместиться на юга:

«Судя по вашим фото, вы живёте в раю», «Скорей бы тоже переехать в Турцию», «Прекрасная страна», «Вы меня дразните. Я тоже хочу туда, но никак не решусь», «Вот я тоже мечтаю поселиться в Алании. Это лучшее место в мире!», «Прекрасная девушка в сказочных локациях», «Не место, а мечта», — делятся эмоциями подписчики.



Однако, некоторые не согласны с позицией знаменитости:

«В Турции хорошо отдыхать,но не жить. В Москве лучше»

Напомним, что за рубеж звезда вместе со своей семьей переехала более двух лет назад. Дарья вместе с мужем занялась собственным бизнесом в Аланье. Старший сын девушки получает образование в турецкой школе.