«Таким вещам нельзя научить»: Шепелев восхитился поступком своего сына

Ведущий ток-шоу на Первом канале «На самом деле» поделился в интервью с блогером Кареном Адамяном историей про своего повзрослевшего сына Платона.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске рассказал о съемках нового семейного проекта «Ты как я». Диктор радио Unistar является ведущим этого шоу.

В один из съемочных дней на площадке были его сын Платон и дочь нынешней девушки Шепелева, архитектора Екатерины Тулуповой.

Экс-ведущий программы «ДОстояние РЕспублики» объяснил, что в новом шоу принимают участие медийные личности и их дети. Как и в любом соревновании, на проекте «Ты как я» есть победители, а есть проигравшие.

По словам Дмитрия, маленькие участники программы часто расстраиваются из-за проигрыша. И даже могут устроить истерику. Именно такого проигравшего успокоил семилетий сын Шепелева.

Вместе с дочерью Екатерины Тулуповой Платон подошел к расстроенному парню и сказал:

«Ты классно играл. Не расстраивайся!» Платон Шепелев

А потом пообщался с победителями передачи и поздравил их с победой.

Папа был приятно удивлен поступком сына. Дмитрий признался Адамяну:

«Я так ими горжусь! Таким вещам нельзя научить».

Напомним, что Платон родился в семье артиста в апреле 2013 года в Майами. А через два года 41-летняя гражданская супруга Шепелева умерла от глиобластомы.