«Последняя капля»: Муцениеце высказалась о расставании Тимати и Решетовой

Актриса сама в этом году пережила развод и не понаслышке знает, каково это.

В этом году череда звездных разводов сотрясает отечественный шоу-бизнес. Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Александр Гордон и Ноза Абдулвасиева, Кристина Асмус и Гарик Харламов и еще несколько знаменитых союзов распались.

Отношения Тимати и Анастасии Решетовой тоже закончились. Точку поставила модель в своем Instagram. Спустя шесть лет вместе и при наличии годовалого сына. На расставание одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса отреагировала Агата Муцениеце. Бывшая жена Прилучного записала stories:

«Сейчас так много расставаний… Тимати и Решетова — это была последняя капля. Много разводов! Это была последняя капля в океане», — подчеркнула актриса.

При этом звезда сериала «В клетке» выразила надежду, что вскоре наступит обратный процесс: случится много свадеб. Кстати, Муцениеце ведет YouTube-шоу «Честный развод», и поклонники не исключают, что одной из героинь станет Анастасия Решетова.