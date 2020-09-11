«Знаю, вы ждете от меня комментарий»: Шишкова отреагировала на разлад Тимати с Решетовой

В Сети не умолкают обсуждения о том, что Тимати и Анастасия Решетова расстались. Внимательные поклонники еще в середине лета заподозрили неладное между влюбленными, а после того, как рэпер отметил свой день рождения вдали от Насти и сына Ратмира, поползли слухи. Которые оказались правдой. Сама Решетова заявила о том, что теперь перешла в статус бывшей.

А вот другая бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова, поиронизировала над расставанием экс-бойфренда и Решетовой. Блондинка разместила пост в Instagram и написала:

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто, — написала модель. И призналась: «Оно супер!».

На видео, которым поделилась Шишкова, она эффектно с гордо поднятой головой дефилирует в белоснежном одеянии.

«Твоя походка, когда узнала что Тимати снова разводится», «На одну отомщенную женщину стало больше», «Довольная какая!», «Попахивает злорадством. Надеюсь показалось», «Зато честно», — пишут в комментариях, обсуждая реакцию Шишковой.

Тимати ушел от Шишковой почти сразу же, как на свет появилась их общая дочка Алиса. Девочке уже шесть лет. У Решетовой от Тимати тоже есть ребенок, сын Ратмир, которому в октябре исполнится год.