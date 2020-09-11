«Холостяка» ей мало: Дарья Клюкина готовит музыкальную бомбу

Победительница проекта «Холостяк-6» Дарья Клюкина поделилась в Stories своего Instagram-аккаунта фото из звукозаписывающей студии. Девушка сделала разъясняющую подпись под снимком — «творим с adrianmusic ».

Молодой человек, которого отметила жена заместителя председателя правления ОАО «ТНТ-Телесеть», является музыкальным продюсером и креативным директором «TNT MUSIC». Вместе с ним Дарья работает над новой музыкальной композицией.

Нужно отметить, что не все поклонники девушки довольны ее вокальными данными. Под ее музыкальными постами частенько появляются следующие комментарии:

«Она поет, а стыдно мне, только губы ботоксные не двигаются даже», «Какой ужас!», «Ну петь ты не умеешь».

Однако участница фотосессий журналов «Vogue», «Elle», «Cosmopolitan» и «Glamour» не обращает внимание на слова хейтеров и уже выпустила две песни. Также в феврале этого года у модели вышел клип на трек «Не так как у всех».