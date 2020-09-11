«Теперь свободна?»: Решетова раздразнила поклонников пикантным декольте

Спустя шесть лет отношений, рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова расстались. Об этом красотка сообщила на собственной страничке в Instagram. Поклонники пары тут же принялись осаждать музыканта у него в микроблоге, а также высказывать версии, кто разрушил этот на вид крепкий союз.

На фоне разрыва, который, к слову, произошел еще летом – поговаривают, что Тимати съехал от Решетовой около месяца назад – модель не перестает хвастаться своей идеальной фигурой и роскошными формами. Она раздразнила поклонников пикантным декольте, поделившись своим портретом в свитере со спущенным до «ложбинки греха» воротом.

«Самая красивая», «Настя красотка», «Шикарная нереально», «Насть, ты красивая, стройная, такая вся милая девушка», «Молодая и красивая девушка не останется без внимания», «Теперь свободна?», «Конец — это всегда начало чего-то нового!! Самое яркое и лучшее только впереди», «И кому теперь достанется такая красота?», — поддерживают брюнетку поклонники.

К слову, в отношениях у Тимати и Решетовой появился сын Ратмир, которому в октябре уже исполнится годик. Также у рэпера есть шестилетняя дочь Алиса от союза с моделью Аленой Шишковой.