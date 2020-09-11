В стиле Пьеро: Ковальчук посетила юбилей Долиной в белом кружевном платье

10 сентября Лариса Долина отмечала свой юбилей – народной артистке исполнилось 65 лет. Для этого знаменательного события звезда выбрала костюм глубокого синего цвета – блузу-балахон с расклешенными рукавами, а также широкие брюки. Поздравить именинницу собрался весь эстрадный бомонд, среди звезд отметились и Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук.

Ковальчук появилась на дне рождения Долиной в белоснежном полупрозрачном кружевном платье с рюшами длиной до колен. Примечательно, что возлюбленная Чумакова отдала предпочтение вечернему наряду в стиле Пьеро. Наряд смогли рассмотреть и подписчики экс-солистки группы «Блестящие» — она опубликовала в своем Instagram фотографии с именинницей.

«Закройте глаза и представьте, что у вас есть возможность дружить и поздравлять потрясающую и необыкновенную артистку, которая когда-то для вас была недосягаема! Так вот у меня есть такое счастье», — призналась Ковальчук. И добавила: «У нее прекрасное чувство юмора и посмеяться мы любим».

На снимке она запечатлелась с виновницей торжества и мужем Алексеем Чумаковым. Поклонники отметили, как прекрасна именинница Лариса Александровна и ее гостья рядом. «Какие вы красивые», «Какие вы прекрасные! Ларису Александровна с днем рождения!! Крутая», «Юляша, такая красотка!! Все красивые и всем здоровья», «Это беленькое платье напоминает костюм Пьеро, но вот девушка в нем очень симпатичная», — пишут фанаты.