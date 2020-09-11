«Ракурс бомбический»: Нюша засветила рельефные бедра в коралловом купальнике

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, в последнее время частенько радует своих почитателей довольно откровенными фотосессиями. И это несмотря на статус замужней женщины и матери.

Мало того, ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, поддерживает благоверную в этом. Однажды возлюбленную мужчины назвали в социальных сетях вульгарной. Он не стал молчать и ответил хейтерам, что они просто ей завидуют. Предприниматель убежден, если женщина красивая и ей действительно есть, что показать, она должна это делать! Он же чувствует рядом с такой раскрепощенной дамой великолепно.

После фотосессии в душе Нюша решила запечатлеться дома в коралловом купальнике, красиво присев на высоком стуле. Стоит ли говорить, что реакция ее подписчиков была очень яркой!