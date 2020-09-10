Без росписи и клятв: Брэд Питт не планирует вести под венец немецкую модель

Почти девять месяцев Брэд Питт и Николь Потуральски тайно встречались в лос-Анжделесе. О том, что у голливудского актера новый роман никто бы и не догадался, если бы не поездка во Францию. В конце августа Питт привез Потуральски в свой замок на юге страны, чем очень разозлил Анджелину Джоли. Хотя они в разводе уже четыре года, но этим летом были предпосылки, что пара может воссоединиться ради детей.

Как сообщает The Sun, Брэд Питт не собирается вести модель под венец. Он вообще не планирует больше жениться. Но, похоже, что Николь это ничуть не смущает. Она ведь девушка и вовсе не свободная. Потуральски все еще в браке с немецким ресторатором, который старше ее на 41 год.

Как стало известно совсем недавно, Брэд и Николь познакомились в августе прошлого года на одной из вечеринок в Берлине. Уже в ноябре их заметили вместе на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. К слову, мужу Потуральски не нравится все это пристальное внимание СМИ к его персоне, но он хочет, чтобы Николь была счастлива.