Настоящий пират: сын Евгения Плющенко представил новую программу

Александр Плющенко представил фанатам свою новую соревновательную программу, которая называется «Пираты Карибского моря». Видеоролик юный фигурист опубликовал в Instagram, а подписчикам рассказал, над чем еще будет работать. В частности, Гном Гномычу предстоит отточить каскад, потому что он еще не так стабилен. Кроме того, Плющенко-младший обещает поразить поклонников необычным костюмом.

«Талант! Папу напоминает. Шикарно, сложно, интересно! Молодец, малыш», — написали пользователи Сети.

С началом учебного года Александр Плющенко успевает совмещать тренировки с уроками. В этом году он пошел в первый класс подмосковной школы. Ранее спортсмен рассказывал, что его тренировки начинаются очень рано. На лед он выходит уже в 6:30 утра.