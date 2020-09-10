Учат в школе: как называют принца Джорджа и принцессу Шарлотту в классах

Недавно принц Джордж и принцесса Шарлотта погостили у прабабушки и прадедушки в Балморале. Именно там прошел традиционный сбор всей королевской семьи с целью поохотиться на тетеревов. Посетил взрослое увлечение и семилетний сын герцогов Кембриджских. Правда, после этого зоозащитники набросились с критикой на принца Уильяма, но, похоже, его это не смутило. Маленький принц не впервые побывал на таком мероприятии. А с началом учебного года Джордж и Шарлотта, как и все школьники, отправились на занятия.

Как сообщает Marie Clairе, обучаются дети Кейт и Уильяма в школе Thomas’s Battersea. В классе их называют по имени – никаких королевских титулов. Для учителей они просто Джордж и Шарлотта Кембриджские. А вот одноклассники уже успели придумать королевскому наследнику прозвище – Пи Джи, что является сокращением от принц Джордж.

Отец школьников — принц Уильям — недавно поделился своими эмоциями по поводу начала учебного года. Он иронично отметил, что эти пять месяцев, которые дети провели дома, были прекрасными, но очень долгими.