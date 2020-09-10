«Опустошение»: Юлия Ахмедова рассказала, как борется с депрессией

Даже те люди, которые могут смешить миллионы других, впадают в депрессию, обращаются к психиатрам и лечатся соответствующими препаратами. Именно такой путь у звезды шоу Stand Up Юлии Ахмедовой. Откровенно о своей болезни она рассказала Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».

Антидепрессанты Юлия пила и раньше. Но в один момент об этом узнал ее молодой человек. После серьезного разговора артистка прекратила принимать препараты. В итоге пара рассталась, после чего Ахмедова впала в глубокую депрессию. Сначала она решила обратиться к психологу, потом к психиатру, а затем и в клинику попала, причем в отделение для суицидников.

«Когда у тебя депрессия, нет энергии вообще. Я не могла встать неделями и почистить зубы. Физическое опустошение, нет энергии. Когда ты в этом состоянии, ты не можешь покончить жизнь самоубийством, но это была навязчивая идея. Психиатр сказал, чтобы я оставалась в больнице. Ну, я осталась и подумала: «Ну вот, я в психушке», — рассказала Ахмедова.

О своем диагнозе Ахмедова говорит открыто, проблему поднимает даже на выступлениях. Таким образом она хочет донести до общества, что депрессия — это серьезное заболевание, побороть которое можно только с медицинской помощью.