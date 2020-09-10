Волочкова, берегись!: звезда сериала «Отель «Элеон»» похвасталась растяжкой 8-летней дочери

36-летняя актриса Екатерина Вилкова поделилась в Stories своего микроблога фото с тренировки дочери Павлы. Мама побывала на занятии по художественной гимнастике и сделала снимок шпагата девочки.

Судя по подписи к фото, супруга актера Ильи Любимова была приятно удивлена результатами маленькой гимнастки.

8-летняя Павла Любимова, стоя делает поперечный шпагат и почти достигает параллели с полом.

В Stories также попала тренер Павлы Изабелла Мальцер. Она является руководителем и тренером Центра художественной гимнастики «MIG».

Напомним, что в этом году пара Вилкова–Любимов отпразднуют девятую годовщину совместной жизни. Помимо дочери Павлы, супругов радует их сын Петр. Вилкова под каждой фотографией Пети пишет: «Самый крутой маленький мужик».

Что касается самой актрисы, то ее график артистки расписан вплоть до 2022 года. В ближайшем будущем у лучшей актрисы года – 2011, по версии RU.TV, выходят кинокартины «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь – 3». А в этом году уже состоялись премьеры сериалов «Черное море» и «Окаянные дни» с участием Екатерины. Последний проект был снят резидентом шоу Сomedy Club Семеном Слепаковым. Производством проекта занималась компания Comedy Club Production.