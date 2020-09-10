«Самый сексуальный мужчина»: Александр Ревва принимает поздравления

Александр Ревва празднует 46-й день рождения. Артиста уже поздравили коллеги и друзья. В своем Instagram он показал, как выглядел в раннем детстве, опубликовав черно-белую фотографию. К поздравлениям присоединились многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Валерия, Ляйсан Утяшева, Евгений Папунаишвили и другие.

«С днем рождения, самый сексуальный мужчина», — написала Юлия Ковальчук. Такое пожелание обескуражило некоторых пользователей Сети. Они думали, что таким для Юлии является муж Алексей Чумаков.

С середины августа Ревва начал работу над третьей частью комедии «Бабушка легкого поведения», в которой играет главную роль. Помимо этого он выступает продюсером картины и со-сценаристом. С подписчиками артист часто делится кадрами со съемочной площадки. О дате выхода фильма на экраны пока не сообщается.