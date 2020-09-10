«Все! Вы потеряли девчонку»: Юлия Хлынина вышла замуж

Актриса стала женой Алексея Милевского, инвестиционного директора Mail.ru Group. Летом прошлого года пара перестала скрывать отношения, а на днях девушка призналась, что в начале года вышла замуж за возлюбленного.

«Ой, пупсики, все!.. Вы потеряли девчонку» — подписала Stories в свадебном платье актриса.

Под постом в личном Instagram Юлии молодую жену поздравляют как друзья, так и поклонники:

«Ого-го! Поздравления!», «Звездочка моя! Счастья, и только счастья!», «Вот те на: жена! Поздравляю, дорогая!», «Восторг!, «Это прям круть!», «Любви, гармонии и взаимопонимания вашей семье!», «Вау. Вот это новость», «Нежная, обворожительная, красивая! Юленька, счастья вам на долгие годы!, «Очень красивая невеста» — искренне радуются подписчики.



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В комментариях молодую жену поздравляют как друзья, так и поклонники:

«Ого-го! Поздравления!», «Звездочка моя! Счастья, и только счастья!», «Вот те на: жена! Поздравляю, дорогая!», «Восторг!, «Это прям круть!», «Любви, гармонии и взаимопонимания вашей семье!», «Вау. Вот это новость», «Нежная, обворожительная, красивая! Юленька, счастья вам на долгие годы!, «Очень красивая невеста» — искренне радуются подписчики.



В комментариях отметился и новоиспеченный муж: Алексей Милевский отправил несколько красных сердец в знак своей любви.

«Весной самоизолировалась глубоко в семью» — шутит девушка.

Юлия Хлынина известна российским зрителям ролями в таких сериалах, как «Закон каменных джунглей», «Колл-центр», «Таинственная страсть», Звоните ДиКаприо!».