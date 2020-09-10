Звезда шоу «Comedy Woman» показала 5-летнего сына

На одной из фан-страничек Наталии Медведевой появились фото с дня рождения ее сына. Экс-участница команды КВН «Федор Двинятин» показала, как проходил первый юбилей ее старшего наследника. Илья родился на седьмом году брака актрисы с комиком Александром Коптелем.

Актриса призналась подписчикам, что она не организовывала праздник сама:

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35-летняя Медведева добавила, что обратилась за помощью в праздничное агентство по совету подруги.

Исполнительница роли Эльвиры в сериале «Конная полиция» уточнила, что она только передала организаторам «пожелания сына и свои беспорядочные мысли». Все остальное они уже сделали сами:

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Судя по словам благодарности присутствовавших на торжестве, актриса и ее семья остались довольны праздником.

Напомним, что в 2018 году Медведева родила второго ребенка. Супруги назвали младшего сына Тимофеем.

Пара Медведева–Коптель вообще редко делятся информацией о своей личной жизни. К слову, фотографии с дня рождения Ильи стали первыми снимками подросшего мальчика.