«Девочка будет»: беременная Подольская призналась, что стала есть одни эклеры

Певица рассказала, что десерт предпочитает на завтрак, на обед и на ужин.

Певица Наталья Подольская пребывает в ожидании второго ребенка от Владимира Преснякова – младшего. Кого именно она носит под сердцем — мальчика или девочку, — звезда сообщать не спешит. Но многие фанаты стремятся во что бы то ни стало выяснить этот вопрос. А также пытаются угадать по внешности, форме животика и пищевым пристрастиям пол ребеночка.

Например, в новой публикации Подольская рассказала, что пришла пообедать в одно из заведений и сообщила: «А что у Вас на обед?! У меня эклеры». А после того, как красавица созналась, что употребляет пирожные и на завтрак, и на обед, в комментариях сразу предположили: «У вас наверно девочка будет».

Кстати, про пол будущего наследника Пресняковых рассказала свекровь Подольской в студии шоу «Секрет на миллион». Она же назвала дату появления на свет малыша. Известно, что будет мальчик и прибавления семья ожидает в ноябре. Ранее жена Преснякова-младшего не раз признавалась, что очень хочет подарить мужу доченьку. А сын Артемий даже придумал имя будущей сестренке.