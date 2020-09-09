«Хватит пиариться на чужом горе»: Певцов не сдержал эмоций, говоря о приговоре Ефремова

Эта тема с аварией, как выразился артист, обсуждалась везде и всеми.

Дмитрий Певцов эмоционально отреагировал на вопрос о суде по делу Михаила Ефремова. Как выяснилось, до актера дозвонились несколько журналистов и всех интересовало только одно: как он отнесся к свершенному над сыном ныне покойной Аллы Покровской правосудию.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России получил 8 лет колонии общего режима. Муж Ольги Дроздовой критически отнесся к подобным расспросам, написав большой пост в своем Instagram. Дмитрий дал понять, что он не понимает тех, что пытается пиариться на чужом горе, на беде, постигшей сразу две семьи.

Эта тема с Ефремовым и пьяным ДТП, как выразился артист, «обглодана» везде и всеми. Певцов призвал общественность прекратить «судить и судачить». Кроме того, муж Дроздовой считает, что семью Ефремова, как и близких потерпевшей стороны (погибшего Сергея Захарова, — Прим. ред.) нужно просто оставить в покое.

«Может хватит вам пиариться на чужом горе», — отметил Певцов.

Актер призывает представителей СМИ и поклонников прекратить распускать сплетни и небылицы, а также усмирить «праздное любопытство».