«Так мило засмущалась»: Куликова в плетенной тунике поверх бикини блеснула идеальной фигурой на яхте

Все больше российских звезд уезжает за рубеж: пока открыты границы с Турцией, Грецией, Египтом, Мальдивами и рядом европейских стран.

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Актриса Мария Куликова не упустила возможность погреться под южным солнышком. Знаменитость опубликовала свежий видеоролик о том, как она добирается на яхте до пляжа.

«Такси», — подписала публикацию Куликова, поиронизировав над своей морской прогулкой.

Звезда российского кино предстала перед объективом камеры в довольно откровенном для нее образе: на актрисе раздельный черный купальник, белая плетенная накидка, которая практически не скрывала изящную фигуру знаменитости. К образу теледива подобрала босоножки в тон наряду. Пляжный образ Куликовой выглядит вполне прилично. Мария похвасталась соблазнительными изгибами звездного тела, дав понять, что она за время «карантинных» каникул не поправилась ни на грамм.

«Такая классная! Засмущалась! Любим и ценим!», «Ой, какая красивая-то! В конце так мило засмущалась. Хорошего вам отдыха!», «Сразила наповал», «Божественная», «Все, я кажется влюбился!!», «Афродита, куда же вы плывете?!», «Мечта!! Какая женщина», «Дерзкая, супер!!» — отметили поклонники актрисы.

Многие также отметили уже привычный для этого года аксессуар — защитную маску на лице актрисы:

«Вот времена наступили: пляжный прикид и медицинская маска», «Машенька! А зачем маска на природе? Показывайте лучше свое прекрасное личико!», «В море зачем маска-то? Бактериями своими дышите!», «Самое-то главное — с основным аксессуаром 2020 года», — взъелись хейтеры.



В ответ на эмоциональные замечания фанатов, осведомленные подписчики Куликовой пояснили, что в Турции на днях снова ввели обязательное ношение масок: