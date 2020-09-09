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«Они бы дополняли друг друга»: Исинбаева заявила, что Загитова и Медведева гармоничны в роли ведущих

По словам легкоатлетки, это был бы очень успешный тандем на «Ледниковом периоде».

«Они бы дополняли друг друга»: Исинбаева заявила, что Загитова и Медведева гармоничны в роли ведущих
Исинбаева высказалась о дуэте Загитовой и Медведевой на телевидении/http://globallookpress.com/

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, которая вошла в состав жюри шоу «Ледниковый период», посетовала, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева вместе не ведут данный проект. Как известно, компанию Загитовой составит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Шоу начнут показывать по телевидению в конце сентября.

Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото
Загитова и Медведева — давние соперницы. /http://globallookpress.com/

«Если бы вместе были Евгения и Алина, то это был бы успешный тандем. Евгения хорошо общается с прессой, у нее поставлена речь. Они бы спокойно дополняли друг друга».

Елена Исинбаева

Ранее в СМИ прошла информация, что Загитова и Медведева могут встретиться на «Ледниковом периоде». При этом утверждалось, что этот тандем не осуществился из-за тренера Этери Тутберидзе, которая якобы выступила резко против такого развития событий, сообщает «Спорт-Экспресс».

Чуть больше двух лет назад Евгения Медведева после Олимпиады в Корее, где она стала только второй, решила сменить тренера. Она уехала от Тутберидзе тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

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