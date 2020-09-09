«Опять разделась на камеру!»: Асмус в парике и кружевном платье спровоцировала поклонников в Сети

Актриса Кристина Асмус уже месяц участвует в съемках нового телепроекта канала ТНТ «Золото Геленджика». Красотка ведет шоу совместно с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом, и примеряет разнообразные яркие образы. Каждый из них девушка засветила перед подписчиками в Instagram, и чего стоит одно только «золотое» платье, выполненное из металла!

На этот раз актриса предстала в белоснежном кружевном наряде с дерзким аксессуаром поверх него – кожаной портупеей. Усилил роковые нотки в ангельской внешности звезды агрессивный черный макияж глаз. И объемная прическа а-ля порыв ветра. Асмус записала видео, на котором призналась:

«Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная. Да и жарко так», — пожаловалась на сложности Асмус. И после этого сняла парик.

«Асмус опять разделась на камеру!», — подписала сама звезда видео, тем самым спровоцировав фолловеров на новую порцию слухов и вплетен, а также негатива, с которым постоянно сталкивается в Сети после того, как снялась в нашумевшем фильме «Текст» с откровенными ценами.

Кстати, именно скандальная роль Асмус считается одной из причин ее развода с мужем, Гариком Харламовы. Пара распалась спустя 8 лет брака этим летом.