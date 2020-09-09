«Подошел с цветами, показывает нож»: Пугачева рассказала об ужасающем случае на концерте

Как мы сообщили ранее, Алла Пугачева пришла в гости к мужу Максиму Галкину на первый выпуск шоу «Музыкалити» в новом сезоне. Компанию ей составил Василий Вакуленко, или рэпер Баста. Галкин для начала представил гостей другу другу и зрителям, а потом попросил звезд рассказать, знакомы ли они между собой. Оказалось, что Пугачева влюбилась в рэпера Басту после шоу «Голос» и стала фанаткой его песни «Сансара».

Баста уважительно признался, что Алла Борисовна «наше все». На что Примадонна подчеркнула: «Я ж все-таки эпоха, я — амулет». Галкин тут же нашел повод пошутить: «А дома такая скромная». После чего шоумен предложил звездам вспомнить о некоторых случаях из своих выступлений, как и разные интересные факты о себе.

Алла Пугачева рассказала про один из самых сумасшедших случаев с поклонниками. Дело было на концерте, и один из фанатов имел недобрые намерения: «Подошел ко мне один с цветами. На самом деле показывает нож и говорит: «Жду там-то». Я говорю: «Конечно, приду!».

«Так мы и познакомились», — перевел в шутку рассказ Пугачевой Галкин.

Кстати, призналась знаменитость и в том, что волнение перед выступлениями с годами от нее никуда не ушло. «Я с 16 лет на сцене. Это ужас какой. Я когда ушла со сцены, я еще год вибрировала», — делится Пугачева. И подавила: «Конечно, есть люди, которые совершенно не волнуются. Кобзон – никто бы не мог подумать, что он может волноваться».