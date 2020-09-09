Мамина красота: дочь Екатерины Климовой позировала в черном платье с открытыми плечами

Елизавета Хорошилова, которой сейчас 18 лет, выросла настоящей красавицей.

Восемнадцатилетняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова в Instagram поделилась симпатичной фотографиейи. На снимке фотограф запечатлел девушку на ступеньках. На ней можно увидеть блестящее черное платье с открытыми плечами.

«Сколько кошек на фото вы видите?» — задала она вопрос своим подписчикам.

«Самая главная кошечка в черное платье на этом снимке», «Мы просто ослепли от вашей красоты. Ничего не видим», «Если вы будете дорогу перебегать, то я засмотрюсь на вас», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что нынешним летом Елизавета Хорошилова, которую Екатерина Климова родила в 2002 году в своем первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, поступила на первый курс МГУ. Девушка хочет связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой. Она не захотела идти по стопам матери и становиться актрисой. Климова полностью одобрила выбор своей дочери.