«Очень сильно любим»: Татьяна Михалкова обратилась к младшей внучке Лиде в день ее рождения

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram нежно поздравила с седьмым днем рождения свою внучку Лиду Бакову. Это дочь актрисы Анны Михалковой.

«Поздравляем Лидочку с днем рождения! Поздравляем родителей, близких, родню! Очень сильно любим». Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова разместила сразу несколько уникальных кадров из прошлого со своими самыми родными людьми. На одном из снимков можно увидеть ее дочь Анну в окружении детей. Также на кадрах есть и Никита Михалков, который играет со своими любимыми внуками.

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Напомним, что у Татьяны и Никиты Михалковых всего шесть общих внуков и трое детей. Кроме того, от первого брака у Михалкова с актрисой Анастасией Вертинской есть сын Степан. У него еще трое внуков. Отметим, что до знакомства с Михалковым Татьяна также была замужем. Ее первым супругом был кандидат педагогических наук, специалист по спортивной психологии Александр Шигаев. Этот союз завершился разводом.