«Внучка, бабушка и супруг»: в Сеть попал красивый снимок Пугачевой с мужем и дочкой Орбакайте

Пользователи в очередной раз пришли в восторг от внешнего вида Примадонны.

На фанатской страничке в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилась очень красивая архивная фотография. На снимке можно увидеть Примадонну в шикарном красном платье с внучкой Клавой Земцовой. Это дочь певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

Чуть поодаль с хитрым видом стоит телеведущий и юморист пятый муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Он запечатлен в стильном костюме с бабочкой. «Внуча, бабушка и супруг. Красивые какие», — гласит подпись.

«Так мило. Будьте такими красивыми и счастливыми всегда», «Все хорошо, вот только к классическому костюму Галкина кроссовки неуместны», «Принцесса, нет королевна. Аллочка, вы просто прелесть. И ваша внучка вам под стать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы уже много лет. Они живут в замке в деревне Грязь. Не так давно пару заподозрили в расставании. Однако вскоре Галкин опубликовал совместный кадр с женой и развеял все слухи.