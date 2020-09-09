«Моя совесть чиста»: Ирина Мазуркевич вспомнила, как увела Анатолия Равиковича из семьи

Актриса Ирина Мазуркевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как начинался их роман с актером Анатолием Равиковичем. Он старше ее на 21 год.

«Он сразу произвел на меня сильнейшее впечатление своим талантом. Зал просто стонал, когда он выходил на сцену. Я не скажу, что влюбилась. Мне было всего 18 лет. Когда мы случайно встретились в коридоре глазами, то я поняла: он совершенно другой человек. Сразу было видно, что он бабник, но я ничего не могла с собой сделать».

Ирина Мазуркевич

Как призналась Ирина Мазуркевич, у Равиковича была семья и ребенок. «Моя совесть чиста. Он существовал в подвешенном состоянии несколько лет к моменту нашего знакомства. Через три месяца я пришла в театр Ленсовета и начался новый этап в нашей жизни. Мы очень друг друга ревновали. Били тарелки. Мы скрывали наши отношения. Пока он официально не развелся, не позволяли давать волю своим чувствам. Конечно, ему пришлось резать по живому в какой-то момент», — заявила Мазуркевич.

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Напомним, что Анатолий Равикович ушел из жизни в 2012 году. От брака с Мазуркевич у него осталась дочь Елизавета.