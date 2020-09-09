«Шоколадный внутри»: Нетребко похвасталась съедобной «сумочкой» Dolce & Gabbana

Оперная дива на открытии сезона в Большом театре получила оригинальный подарок.

Певица Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым прибыли в Москву, чтобы выступить на открытии нового, 245-го сезона в Большом театре. Несколько дней, начиная с 6 сентября, звезды мировой оперы дают спектакль «Дон Карлос», где Нетребко дебютирует в роли королевы Испании Елизаветы Валуа. Во время антракта звезда поделилась видеосъемкой из гримерки, где в компании коллег принимает подарки от поклонников.

На этот раз оперной диве преподнесли вкусный и приятный сюрприз – съедобную «сумочку» Dolce&Gabbana, которая так похожа на настоящую.

«Будем резать вот этот торт Dolce&Gabbana и есть его», — рассказала Нетребко.

Певица разрезала тортик под восхищенные комментарии коллег за кадром. «Он шоколадный внутри, ребята! Сейчас будем его есть, — воскликнула Нетребко и откусила кусочек лакомства: «Супер! Шоколадный!».

А накануне знаменитости подарили парфюм. Его Нетребко тоже показала в Instagram и поблагодарила поклонников за столь приятный сюрприз.