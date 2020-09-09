«8 лет вместе»: Юлианна Караулова показала своего бойфренда

Певица предпочитает скрывать от посторонних свою личную жизнь.

Финалистка пятой «Фабрики звезд», певица Юлианна Караулова объяснила поклонникам свою позицию относительно афиширования личной жизни. Девушка твердо убеждена, что счастье любит тишину, а потому скрывает от посторонних подробности взаимоотношений с бойфрендом.

«Когда ты «вываливаешь» любовь в условный «Инстаграм», то должна понимать, что далеко не все в состоянии порадоваться и направить в вашу сторону позитивную энергию», — размышляет звезда.

Она редко показывает своего бойфренда Андрея Черного, который является ее саунд-продюсером. Но периодически все-таки мужчина появляется в ленте Карауловой. И на этот раз артистка приоткрыла тайну из взаимоотношений:

«Мы с Андреем 8 лет вместе (до этого еще 6 лет дружили) и прошли через разные трудности и периоды отношений, но я предпочитаю о них помалкивать», — подчеркнула звезда.

Она спросила у подписчиков, правильно ли поступает, на что многие поддержали любимицу: «Правильно делаешь! Личная жизнь, она на то и личная», «Счастье любит тишину — истинные слова», «Делай так, как говорит сердце: хочешь говори о личном, хочешь — нет».