«В первый год жизни ребенок меняется так быстро»: Рапунцель поделилась нежным кадром с дочками

Звезда шоу «Дом-2» планирует в будущем создать страничку для своих наследниц в соцсетях.

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в Instagram поделилась нежным снимком со своими дочками. Как известно, в ее семье подрастают Василиса и София.

«В первый год жизни ребенок меняется так быстро. Василиска уже так подросла. Днем не успеешь, у меня съемки каждый день, а вечером обещаешь себе — все, завтра точно большая фотосессия. А завтра не получается снова, не хватаем времени, а вообще я планирую создать собственную страницу в инсте для своих девчонок». Ольга Рапунцель

Как отметила Ольга Рапунцель, она прекрасно видит, что многим фанатам интересна ее семья. У нее, как она уверена, огромная армия подписчиков. Она поблагодарила всех фанатов за внимание к своей семье.

Напомним, что у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в июне родилась вторая дочь. Рожала звезда в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ. Не так давно они вместе с мужем вернулись на скандальную телестройку.